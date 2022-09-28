Экономист Николаев прокомментировал информацию об ослаблении рубля к концу года | 360°

Деньги 28 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Николаев прокомментировал информацию об ослаблении рубля к концу года

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Главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что к концу года ожидается курс 66,2 рубля за доллар.

По его словам, увеличение спроса на американскую валюту толкает курс доллара вверх, а курс рубля вниз.

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«Увеличение спроса толкает соответственно курс доллара вверх, а курс рубля вниз. Во-вторых, расширение параллельного импорта тоже увеличит спрос на валюту. С другой стороны, идет снижение экспорта в стоимостном выражении. Мы видим, какие проблемы есть у экспорта топливно-энергетических ресурсов, это тоже ослабляет рубль, поэтому принципиально верный прогноз Минэкономразвития, что рубль будет ослабевать. Общий курс на ослабление рубля с большой долей вероятности продолжится», — сообщил экономист.

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Ранее «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития написали, что в 2023 году курс американской валюты может превысить 70 рублей.

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