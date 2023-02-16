Деньги 16 февраля 2023, 15:40 Экономист Никита Масленников объяснил новый рост биткоина

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Последнее время курс биткоина демонстрировал стремительное падение, но в начале зимы 2023 года криптовалюта снова начала оживать. Об этом РИА ФАН рассказал экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, биткоин является очень волатильным активом. Он зависит от курсов валют и событий мировой экономики в целом. Например, нынешний рост можно связать с опубликованными данными по инфляции в США. Это событие заставило игроков рынка искать альтернативы.

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«Рынок живет своей жизнью, ищет всегда лазеечки — как вода ищет, так сказать, вообще под камушек течет. Это ежедневная жизнь, ежедневная игра: деньги должны работать. Вот какая-то часть участников рынка и решила переключаться на биткоины», — сказал Никита Масленников..

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