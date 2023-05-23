Эксклюзив 23 мая 2023, 12:05 Экономист не увидел предпосылок к росту инфляции в России Экономист Дудчак не нашел поводов для роста инфляции в России РИА «Новости»

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Инфляция в России находится на низком уровне благодаря принятым мерам финансовых властей, однако в целом проблемы в секторе еще остались. Об этом «360» сообщил экономист Александр Дудчак.

«Инфляция действительно низкая, правительство со своей стороны сделало все возможное, открывая производство, насытить рынок товарами. Чтобы добиться низкой инфляции, могут быть разные способы и методы. Можно просто ограничить доступ к деньгам. В таком случае инфляция остановится, но через какое-то время вернется с более серьезными последствиями», — сказал он.

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Дудчак отметил, что бороться с инфляцией можно путем открытия новых производств с помощью дешевых кредитов. На каком-то этапе на рынке появится большая денежная масса, но она потом пойдет на производство товаров.

«Нет поводов, чтобы инфляция росла. Все еще использовали административные рычаги, чтобы она держалась на низком уровне. Но есть соблазн до сих пор у финансовых властей зарабатывать на изменениях курса рубля вместо развития реального производства, на чем настаивает руководство. Борьбу с выводом капитала необходимо продолжать, в том числе», — добавил экономист.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал инфляцию в России самой низкой в Европе на начало мая.