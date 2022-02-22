Экономист назвал условия роста зарплат пенсионеров в 2022 году

Для тех работающих пенсионеров, чья зарплата не достигает 13 890 рублей, она автоматически вырастет до этой суммы в 2022 году. Нововведение связано с установлением МРОТ, пояснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм».

Кроме того, для работающих пенсионеров увеличивается предельная величина базы для начисления взносов в Пенсионный фонд. Чем выше этот показатель, тем меньше пенсионных баллов можно заработать при неизменной зарплате.

Если человек, достигший пенсионного возраста, уйдет на пенсию в течение 2022 года, ему начислят баллы по «повышенной стоимости». К примеру, максимальная прибавка, которую можно получить в августе, составит 314,07 рубля.

«Работающие пенсионеры могут получить официальную индексацию в том случае, если им назначена социальная, а также государственная пенсия. В случае наличия страховой пенсии такого права не предусмотрено», — уточнил экономист.

Зарплата будет индексироваться и с учетом инфляции. Исключение — зарплата работников государственных и муниципальных организаций, которая повышается на основании отдельных нормативных актов.

Еще одно изменение, которое ждет работающих пенсионеров в 2022 году, — возможность получать налоговые вычеты за лечение и обучение в год оказания услуг, а не на следующий год, как было раньше.

Кроме того, работающим пенсионерам больше не придется уведомлять начальников об оформлении больничного — он поступит из поликлиники в Фонд социального страхования, а в ФСС уже сами сообщат о больничном работодателю. Уведомление об открытии листка нетрудоспособности появится на портале Госуслуг. Новые возможности связаны с расширением электронного оборота документов.

Ранее экономист Лариса Сорокина объяснила работающим пенсионерам, когда выгоднее увольняться.