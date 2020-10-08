Экономист назвал условия индексации выплат работающим пенсионерам

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал условия индексации ежемесячных выплат работающим пенсионерам в России.

По его словам, для этого государство может увеличить налоги, выделить денежные средства из резерва или взять их в долг, информирует сайт Ura.ru.

«Дополнительные расходы по разным оценкам составят 300 миллиардов рублей минимум. Государству нужно будет искать источники финансирования. Это могут быть госзаимствования, финансирование за счет Фонда национального благосостояния или увеличения налогов», — пояснил специалист.

По мнению Масленникова, при самых оптимистичных прогнозах индексацию пенсий осуществят не ранее 2023 года. Раньше перерасчет могут сделать только в случае внезапных ухудшений в экономике и социальной сфере.