Экономист назвал три главные ошибки в формировании накоплений

Экономист Михаил Задорнов рассказал, какие ошибки чаще всего допускают россияне при формировании портфеля сбережений. Об этом написало РИА «Новости».

«Первая ошибка при формировании портфеля сбережений — излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», — сказал эксперт.

Второй ошибкой специалист считает попытки найти «самый лучший» инструмент накоплений и пользоваться только им. Для большей эффективности нужно использовать разные сберегательные «корзины», чтобы доход от одной группы инвестиционных инструментов мог компенсировать убыток от другой.

Наконец, не рекомендуется откладывать только крупные суммы. Если откладывать понемногу с каждого дохода — результат будет более эффективным, написала «Политика сегодня».