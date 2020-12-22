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    22 декабря 2020, 13:06

    Экономист назвал сумму, необходимую россиянам на новогодние каникулы

    Полина Петрова

    Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал сумму, которая необходима жителям России на питание и минимальные развлечения в новогодние праздники, пишет сайт NEWS.ru.
    Экономист назвал сумму, необходимую россиянам на новогодние каникулы

    По его словам, самый скромный бюджет для семьи из четырех человек на период каникул составляет 20 тысяч рублей. Если родители с детьми будут посещать каток и ходить в кино, им понадобится около 50 тысяч рублей.

    «Учитывая, что люди будут тратить и питаться дома, самое скромное — 500 рублей на человека. Семья из четырех человек — две тысячи в день, десять дней — это двадцать тысяч. Это если не праздновать», — уточнил экономист.

    Согласно прогнозу Колташова, в эти новогодние каникулы повысятся спрос и расходы граждан на кондитерские изделия и доставку еды.