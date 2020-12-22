Экономист назвал сумму, необходимую россиянам на новогодние каникулы

По его словам, самый скромный бюджет для семьи из четырех человек на период каникул составляет 20 тысяч рублей. Если родители с детьми будут посещать каток и ходить в кино, им понадобится около 50 тысяч рублей.

«Учитывая, что люди будут тратить и питаться дома, самое скромное — 500 рублей на человека. Семья из четырех человек — две тысячи в день, десять дней — это двадцать тысяч. Это если не праздновать», — уточнил экономист.

Согласно прогнозу Колташова, в эти новогодние каникулы повысятся спрос и расходы граждан на кондитерские изделия и доставку еды.