Экономист назвал сроки снижения цен в России

Наблюдать снижение цен на потребительском рынке можно будет через два-три месяца после после начала укрепления национальной валюты. Такой прогноз в интервью радио Sputnik сделал экономист Андрей Зубец.

По его словам, к снижению стоимости товаров, цены на которые зависят от ситуации на валютном рынке, приведет укрепление рубля по отношению к доллару и евро. При этом продавцы будут вынуждены скорректировать цены, дабы привлечь покупателей и получить доход.

«Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает», — сказал экономист.

Однако для принятия такого рода решения бизнесу потребуется порядка двух-трех месяцев, считает Зубец. За это время участники рынка смогут убедиться в стабилизации курса российской валюты.

Американские СМИ также отметили, что в последнее время российский рубль демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление. Он стал самой динамичной валютой в мире в марте. При этом все введенные Западом в связи со спецоперацией санкции в отношении РФ продолжают действовать, а в ряде случаев они даже были ужесточены.