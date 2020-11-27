Экономист назвал способы избавиться от долгов по кредитам

По его словам, во-первых, можно сократить расходы. Селянин добавил, что не всегда есть такая возможность.

Кроме того, можно обратиться в банк за рефинансированием кредита. Эксперт пояснил, что банки идут на это не очень охотно, но тем не менее сейчас этим пользуются довольно часто.

«Потому что когда есть выбор между должником, который вообще ничего не платит, или должником, который платит, пусть меньше, пусть дольше, банк, конечно, выберет второй вариант», — пояснил Селянин.

В-третьих, можно оформить банкротство. Эксперт уточнил, что это самый нежелательный вариант, так как портится кредитная история человека.

«Кроме того, будут взяты под контроль все финансовые доходы такого банкрота», — добавил он.