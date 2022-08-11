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    11 августа 2022, 07:27

    Экономист назвал собственную валюту БРИКС альтернативой доллару

    Экономист Шульгин назвал новую валюту БРИКС альтернативой доллару в качестве международной резервной валюты

    Екатерина Виславская

    Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС станет альтернативой доллару в новых экономических условиях. Об особенностях ее создания агентству «Прайм» рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

    Экономист назвал собственную валюту БРИКС альтернативой доллару

    «Основной тенденцией валютного рынка России будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Новая резервная валюта необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчетов между дружественными странами», — объяснил он.

    Все пять членов БРИКС в разное время оказывались под санкциями США, сейчас действуют ограничения против России и Китая. Дедолларизация позволит избежать как финансовых, так и инфраструктурных рисков отдельных валют.

    Михаил Шульгин считает, что эмитентом резервной валюты БРИКС может стать Новый банк развития. Каждая страна группы имеет примерно по 20% его доли. Курс наднациональной валюты должен быть привязан к курсам национальных валют, а значит, ее создадут на основе корзины валют стран БРИКС по аналогии с европейской ЭКЮ, которую использовали до 1998 года.

    Технически же создать платформу для резервной валюты и формулу ее расчета с эффективным распределением весов вполне возможно, причем в относительно сжатые сроки, предупредил экономист.