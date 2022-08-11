Экономист назвал собственную валюту БРИКС альтернативой доллару

Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС станет альтернативой доллару в новых экономических условиях. Об особенностях ее создания агентству «Прайм» рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

«Основной тенденцией валютного рынка России будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Новая резервная валюта необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчетов между дружественными странами», — объяснил он.

Все пять членов БРИКС в разное время оказывались под санкциями США, сейчас действуют ограничения против России и Китая. Дедолларизация позволит избежать как финансовых, так и инфраструктурных рисков отдельных валют.

Михаил Шульгин считает, что эмитентом резервной валюты БРИКС может стать Новый банк развития. Каждая страна группы имеет примерно по 20% его доли. Курс наднациональной валюты должен быть привязан к курсам национальных валют, а значит, ее создадут на основе корзины валют стран БРИКС по аналогии с европейской ЭКЮ, которую использовали до 1998 года.

Технически же создать платформу для резервной валюты и формулу ее расчета с эффективным распределением весов вполне возможно, причем в относительно сжатые сроки, предупредил экономист.