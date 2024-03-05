Деньги 05 марта 2024, 11:03 Экономист назвал сберегательный сертификат хорошей альтернативой вкладу Финансист Бадалов: сберегательный сертификат может быть альтернативой вкладу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил создать безотзывный сберегательный сертификат. Он может стать альтернативой банковским вкладам. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» выразил финансист Лазарь Бадалов.

Сберегательный сертификат является именной ценной бумагой. Она подтверждает право человека на получение вложенных средств и процентов после окончания срока ее действия.

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«Только держатель, указанный в сберегательном сертификате, может получить денежные средства в банке, предъявив паспорт и ценную бумагу», — отметил экономист.

Пока эти сертификаты не пользуются популярностью из-за некоторых ограничений. Однако президент предложил особый механизм, который позволит устранить имеющиеся недостатки. Сберегательные сертификаты будут страховать в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей. Это примерно в два раза больше страховки по обычным банковским вкладам.

Также банки начнут предлагать по ним более высокий процент, который зафиксируют на весь срок действия сертификата. Такие условия по обычным вкладам зачастую не предоставляют.

Если власти страны примут решение по налогообложению полученных доходов, сберегательный сертификат обретет популярность, резюмировал Бадалов.