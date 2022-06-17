Экономист назвал признаки ослабления рубля

Российский рубль в настоящее время занял комфортную для себя позицию. Однако не исключена вероятность того, что в ближайшее время он может пережить падение. Об этом предупредил в интервью агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По мнению эксперта, рубль нашел равновесие в диапазоне 56,3 — 57,3 за доллар. Также российская валюта получит поддержку с наступлением нового налогового периода. Кроме того, на рынке валют не наблюдается агрессивных продаж иностранной валюты, что связано, во-первых, с низким спросом на фоне слабого восстановления импорта, а во-вторых, с санкционными рисками и проблемами с осуществлением валютных транзакций.

В то же время у российской валюты есть риск растерять всю свою защиту из-за резкого падения цен на глобальное сырье и усиления давления санкций Запада. Обвал цен на энергоресурсы просто прекратит прилотк иностранной валюты в Россию, в результате курс рубля увеличится, считает Бабин.

В свою очередь финансовый эксперт Максим Бирюков заявил, что хранить сбережения в иностранной валюте рискованно. Он уточнил, что лучше всего хранить деньги в рублях. По его словам, это выгодно, так как в дальнейшем доходности будут только расти.