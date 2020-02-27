Экономист назвал причину падения рубля

Аналитики предсказали падение российского рубля вплоть до 70 рублей за доллар. Причинами этого назвали в снижении спроса на нефть, а также вспышке коронавируса нового типа в Китае.

Василий Колташов заявил, что коронавирус не влияет на рубль.

Он отметил, что глобальный экономический кризис длится с 2008 года.

«Мировая экономика замедлялась со второй половины 2019 года, показывала, что что-то должно случиться. <…> Это проблемы тупика мировой экономики. Необходимы новые рецепты для развития евразийских континентальных экономик», — объяснил эксперт.