Экономист назвал причину грядущего роста цен на электронику в России

Доцент департамента прикладной экономики ВШЭ, кандидат экономических наук Владимир Карачаровский рассказал, почему в России ожидается повышение цен на электронику, написал сайт URA.ru.

По словам эксперта, это будет напрямую связано с закрытыми границами, а также другими мерами, введенными из-за коронавируса. Он подчеркнул, что рост цен будет продолжаться, пока не наладят логистику.

«Цены растут из-за закрытых границ. Запасы в Китае, основном поставщике электроники и комплектующих для крупных производств, истощаются, а новые поставки пока затруднены», — пояснил Карачаровский.

Он добавил, что ощутимого изменения стоимости товаров в нашей стране не будет. Тем не менее цены не сохранят нынешние позиции.