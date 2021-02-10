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    10 февраля 2021, 18:01

    Экономист назвал причину грядущего роста цен на электронику в России

    Полина Петрова

    Доцент департамента прикладной экономики ВШЭ, кандидат экономических наук Владимир Карачаровский рассказал, почему в России ожидается повышение цен на электронику, написал сайт URA.ru.

    Экономист назвал причину грядущего роста цен на электронику в России

    По словам эксперта, это будет напрямую связано с закрытыми границами, а также другими мерами, введенными из-за коронавируса. Он подчеркнул, что рост цен будет продолжаться, пока не наладят логистику.

    «Цены растут из-за закрытых границ. Запасы в Китае, основном поставщике электроники и комплектующих для крупных производств, истощаются, а новые поставки пока затруднены», — пояснил Карачаровский.

    Он добавил, что ощутимого изменения стоимости товаров в нашей стране не будет. Тем не менее цены не сохранят нынешние позиции.