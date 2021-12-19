Экономист назвал причину богатства США

Крупные долги — как граждан, так и самого государства — позволяют США на протяжении длительного времени оставаться эономически успешной страной. Об этом зявил в интервью агенству «Прайм» начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Эксперт напомнил, что долг страны составляет 28 триллионов долларов. Также активно залезают в кредиты и граждане США. При этом доходы у них растут медленнее, чем долговая нагрузка.

Тем не менее, равновесие удается сохранить. Это происходит благодаря умению государства обслуживать свои долги. В частности, для финансироваия бюджета США выпускают облигации (US Treasuries). Они считаются надежным финансовым инструментом, в него вкадывают средства многие инвесторы и правительства.

Также свой вклад в успех вносят низкие процентные ставки и возможность неограниченно печатать доллары, полагает эксперт.

Ранее финансист назвал валюты, которым не угрожает девальвация.