Экономист назвал опасность повышения госдолга

Экономист Андрей Колганов выразил мнение, что чем выше госдолг, тем меньше денег есть на повышения уровня жизни в стране. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он пояснил, что каждый новый процент долга повышает затраты на его обслуживание. Колганов отметил, что правительство должно анализировать эффективность получаемых денег.

«А то может получиться так, что проценты, которые мы будем выплачивать по займам, окажутся больше, чем те доходы, которые мы при помощи этих займов получили», — заключил он.