Экономист назвал неоднозначной ситуацию на валютном рынке

Экономист Никита Масленников обсудил с RT ситуацию, которая сложилась на валютном рынке. В ходе торгов курс евро упал ниже 85 рублей.

«Ситуация достаточно неоднозначная: евро падает по отношению к рублю, двинулся вниз и доллар», — обратил внимание Масленников.

Он объяснил сложившуюся ситуацию серьезным ростом цен на нефть. По его словам, на курс валют также влияют цены на газ.

«Сегодня после опубликования итогов выборов в бундестаг мы увидели некоторое незначительное укрепление евро по отношению к доллару», — заметил специалист.