Экономист назвал искусственным и рукотворным объявленный России «дефолт»

Директор по внешним связям BitRiver, экономист Андрей Лобода обсудил с Runews сообщение американских финансистов из Bloomberg, что в России якобы наступил дефолт по внешнему долгу.

Лобода заметил, что западные СМИ не в первый раз запускают определенную информацию, чтобы через мировую аудиторию прокачать сообщения, нужные деловым и политическим кругам. Специалист заверил, что ничего критически страшного для России не произошло.

«Деньги есть, но российским участниками финансовых транзакций просто заморозили, причем искусственно, право на пересылку средств в пользу западных партнеров. Деньги есть, а перечислить их невозможно. Вот почему этот дефолт можно отнести к рукотворному и искусственному», — обозначил собеседник издания.