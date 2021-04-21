Экономист назвал идею Путина о выплатах эффективной в преодолении бедности

Экономист Алексей Зубец оценил меры поддержки для семей с детьми, которые президент России Владимир Путин анонсировал в рамках выступления с посланием Федеральному собранию, сообщило радио Sputnik.

Уточняется, что граждане России получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье. На ребенка, живущего в неполной семье, будут положено по 5 650 рублей в месяц с 8 до 16 лет.

«Если мы посмотрим на структуру бедности в России, то увидим, что половину бедных в нашей стране составляют дети. Речь идет о том, что в неполных многодетных семьях с малым доходом очень часто не хватает денег, чтобы обеспечить прожиточный минимум на каждого члена семьи», — уточнил Зубец.

По словам специалиста, в России по-прежнему много малообеспеченных граждан с большим количеством детей. Экономист уверен, что финансовая поддержка семей с детьми является действенной мерой.