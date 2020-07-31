Экономист назвал главную причину падения отечественной валюты

Экономист Михаил Хазин назвал главную причину падения отечественной валюты. По его словам, всему виной нестабильность мировой экономики и вывод средств из РФ.

Курс рубля продолжил снижение на открытии валютных торгов в пятницу, 31 июля. Биржевой курс евро в первые минуты после открытия составил 87,2 рубля, доллар подорожал до 73,3 рубля, пишет НСН.

Министерство финансов в четверг, 30 июля, отложило на четыре года запрет на вывод в офшоры дивидендов без налогов. Сотрудники ведомства предложили сохранить льготу для наших организаций и зарубежных, которые сами сменили резидентство на российское. Отмечается, что дивиденды должны быть переведены на счета, о которых известно налоговым органам РФ.

Хазин заметил, что после сообщений об этом российские предприниматели моментально перешли к действиям.

«Минфин вчера заявил, что не будет брать налоги с дивидендов при их выводе, теперь олигархи выводят деньги и скупают валюту», — отметил он.

Специалист заключил, что нынешняя ситуация является диверсией против страны, потому что население покупает дешевый импорт, после чего по нему ударит девальвация.