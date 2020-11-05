Экономист назвал главную опасность наличных накоплений у россиян

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий назвал главную опасность крупных наличных накоплений граждан для России. На фоне пандемии коронавирусной инфекции объем денег на руках у граждан рекордно увеличился.

В настоящий момент накопления оцениваются в 12,1 триллиона рублей. По словам экономиста, наличные средства вне банковской системы продемонстрировали рекордный рост — 28,3% в годовом, сообщило радио Sputnik.

«Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента», — уточнил аналитик.

Он отметил, что основную долю в прирост объема наличных внесли март, когда рост составил 5,9%, и апрель — 6,6%. Как считает Осадчий, это обусловлено тревожными настроениями начала кризиса. Эксперт рассказал, что в этот период граждане массово забирали деньги из банков.

Специалист предупредил, что подобная ситуация в стране создает инфляционные риски.