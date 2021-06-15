Экономист назвал факторы, влияющие на стоимость рубля в июне

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что стоимость рубля в июне будет зависеть от цен на нефть. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уточнил, что внимание экспертов обращено на встречу президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Также эксперт добавил, что большую роль играют санкции в адрес РФ, но в ближайшее время вряд ли будут серьезные изменения.

«В целом влияние иностранных финансовых спекулянтов на российский рубль остается значительным, хотя значительно меньше, чем несколько лет назад», — заключил Разуваев.