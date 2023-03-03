Деньги 03 марта 2023, 07:46 Экономист назвал две несбыточные причины скачка курса доллара до 200 рублей Экономист Беляев назвал нереалистичным прогноз о курсе доллара в 200 рублей к 2025 году РИА «Новости»

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Прогноз о росте курса доллара в 2025 году до 200 рублей нереалистичный. Для такого скачка российская экономика должна потерпеть полный крах или американская — невероятный рост, объяснил Pravda.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Предположить, что курс рубля обрушится по отношению к доллару в два раза, это значит, что у нас экономика должна быть в состоянии краха или, наоборот, экономика США должна настолько улучшить свои показатели тоже в два раза, что совершенно нереалистично», — сказал он.

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Михаил Беляев уверен, что прогноз его коллег об увеличении курса доллара до 100 рублей в 2024 году и 200 рублей еще через год не сбудется, так как основан на движении денежных потоков, то есть второстепенном факторе. Оно лишь корректируют курс валюты по отношению к базовому соотношению, которое в свою очередь зависит от других показателей.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев ранее предупредил о росте курса доллара до 85 рублей из-за сокращения нефтегазовых экспортных доходов. Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев посоветовал россиянам не вкладываться в доллары, так как это токсичная валюта.