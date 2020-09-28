Экономист предположил, когда курс доллара резко снизится

Он отметил, что эффективный обменный курс американской валюты уменьшился на 4,3% с мая по август. Специалист уточнил, что есть три фактора из-за которых индекс доллара упадет на 35% к концу 2021 года. В их числе увеличение макроэкономического дисбаланса в Соединенных Штатов и повышение роли других валют, таких как евро и юань, информирует «ФедералПресс».

Помимо прочего, среди причин падения доллара Роуч назвал «исчезновение особой ауры американской исключительности». Экономист заключил, что в настоящий момент понижение доллара только начинается.

Ранее сообщалось, что курс евро резко подскочила в цене. 25 сентября валюта поднялась до рекордного значения впервые с 2016 года. Евро показал отметку 91,01 рубля. Вместе с ним вырос и доллар. Его цена составила 78,17 рубля. Столько доллар стоил в апреле нынешнего года.