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    28 сентября 2020, 09:56

    Экономист предположил, когда курс доллара резко снизится

    Полина Петрова

    Главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч назвал дату внезапного падения доллара. По его прогнозам курс резко пойдет на понижение к концу будущего года, пишет РИА Новости.
    Экономист предположил, когда курс доллара резко снизится

    Он отметил, что эффективный обменный курс американской валюты уменьшился на 4,3% с мая по август. Специалист уточнил, что есть три фактора из-за которых индекс доллара упадет на 35% к концу 2021 года. В их числе увеличение макроэкономического дисбаланса в Соединенных Штатов и повышение роли других валют, таких как евро и юань, информирует «ФедералПресс».

    Помимо прочего, среди причин падения доллара Роуч назвал «исчезновение особой ауры американской исключительности». Экономист заключил, что в настоящий момент понижение доллара только начинается.

    Ранее сообщалось, что курс евро резко подскочила в цене. 25 сентября валюта поднялась до рекордного значения впервые с 2016 года. Евро показал отметку 91,01 рубля. Вместе с ним вырос и доллар. Его цена составила 78,17 рубля. Столько доллар стоил в апреле нынешнего года.

    Новости SMI.FM