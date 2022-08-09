Экономист Надоршин посоветовал россиянам повременить с покупкой авто и недвижимости

Покупать квартиры и автомобили сейчас невыгодно, поскольку они переоценены, лучше повременить с покупкой до 2024 года. Такой совет в разговоре с NEWS.ru дал экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.

«Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить. Рынок недвижимости „перегрет“. И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте», — сказал экономист.

По словам Надоршина, что для такого же спроса, как и в прошлом году, нужна ипотечная ставка 3–5%. Кроме того, новые дома в сложившейся ситуации могут просто не достроить, а ипотека — обязательство на много лет.