Экономист Мышинский рассказал, что влияет на курс криптовалюты

Колебания цен на криптовалюту обусловлены несколькими факторами, первый из которых — изменения на мировых и фондовых рынках. Об этом NEWS.ru рассказал председатель Совета ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

Выводы можно делать, если проанализировать динамику колебаний цен и объемы торговых сделок по пяти самым популярным криптовалютам.

«Сегодняшнее падение биткоина на 3,7% совпало с падением Dow Jones более чем на 2% и Nasdaq на 3,5%. Не стоит забывать и тот факт, что многие крупные игроки фондового рынка уже инвестировали значительные средства в крипторынок, так что, скорее всего, мы имеем дело с фундаментальными процессами, происходящими на мировых рынках, а также паническими распродажами и марджин-колами спекулянтов, переоценивших возможности „бесконечного роста“, поэтому последние события я бы всё-таки отнёс к здоровому процессу сдувания „перегретых пузырей“», — сказал эксперт.

Мышинский добавил, что несмотря на то, что в дальнейшем возможны резкие падения курса криптовалют, специалистам уже очевидно, что они пришли в мировую экономику «всерьез и надолго».