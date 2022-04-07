Экономист Мосейкин заявил, что доллар может упасть до 30 рублей

Декан экономического факультет РУДН, доктор экономических наук Юрий Мосейкин считает, что курс доллара по отношению к рублю на Московской бирже может снизиться до 30 рублей. Об этом написала Lenta.ru.

Однако сегодня торги на бирже не отражают истинного соотношения валют, поскольку Центробанк в данный момент может установить любой курс доллара.

«Во-первых, два существенных фактора с рынка убраны: иностранные агенты и спекулянты, поэтому игра идет прозрачно и чисто. Во-вторых, государство регулирует этот процесс, и, в принципе, как государству заблагорассудится, какой курс захочется поставить для доллара, такой и будет. Потому что все факторы, которые могли повлиять на котировку, устранены, поэтому есть только рука ЦБ, которая влияет на эту позицию. Нужно будет ЦБ в интересах продвижения, в интересах экспортеров — изменят курс, не нужно будет — поднимет», — сообщил Мосейкин.

В четверг, 7 апреля, на открытии торгов Мосбиржи курс рубля укрепился по отношению к доллару до 77,2 рубля, а евро торговался по 83,49 рубля.