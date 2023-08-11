Деньги 11 августа 2023, 16:30 Экономист Морковкин заявил, что для укрепления рубля не хватит отказа от покупки валюты

Читать 360tv в

Для того, чтобы рубль начал укрепляться, недостаточно отказаться от покупки зарубежной валюты. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Об этом сообщило «РИАМО».

Специалист пояснил, что Министерству финансов РФ и Центральному Банку важно перейти к госрегулированию валютного рынка. В долгосрочной перспективе отказа от покупки валюты не хватит.

Реклама

Также он пояснил, что нет необходимости в увеличении ключевой ставки в сентябре. В противном случае кредиты для предприятий и компаний станут неподъемными, что помешаем им развиваться, написало «Агентство Бизнес Новостей».