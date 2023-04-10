Деньги 10 апреля 2023, 14:05 Экономист Морковкин рассказал, что пасхальный кулич подорожал за год на 9,17%

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Пасхальный кулич подорожал на 9,17% по сравнению с прошлым годом. Об этом РИАМО рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

При подсчете он учитывал стоимость ингредиентов классического рецепта. ​​Он включает 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов. Кроме того, еще два яичных белка и 100 граммов сахара потребуются для глазури.

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«Увеличение стоимости связано с ростом потребительских цен практически всех ингредиентов, произошедшим ввиду преимущественно положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения», — рассказал Дмитрий Морковкин.

Таким образом, в 2023 году стоимость кулича составит 183,4 рубля, в то время как годом ранее его можно было приготовить, потратив 168 рублей.

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