10 апреля 2023, 14:05
Экономист Морковкин рассказал, что пасхальный кулич подорожал за год на 9,17%
Пасхальный кулич подорожал на 9,17% по сравнению с прошлым годом. Об этом РИАМО рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
При подсчете он учитывал стоимость ингредиентов классического рецепта. Он включает 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов. Кроме того, еще два яичных белка и 100 граммов сахара потребуются для глазури.
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«Увеличение стоимости связано с ростом потребительских цен практически всех ингредиентов, произошедшим ввиду преимущественно положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения», — рассказал Дмитрий Морковкин.
Таким образом, в 2023 году стоимость кулича составит 183,4 рубля, в то время как годом ранее его можно было приготовить, потратив 168 рублей.
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