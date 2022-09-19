Экономист Митрофанова рассказала, как найти подработку без переподготовки | 360°

Деньги 19 сентября 2022, 20:24 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Митрофанова рассказала, как найти подработку без переподготовки

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Найти дополнительный источник дохода сейчас можно во многих сферах, не имея никакого опыта. На какие вакансии стоит обратить внимание, чтобы найти подработку, рассказала Pravda.ru экономист Валентина Митрофанова.

По ее словам, проще всего найти подработку курьером или продавцом в магазине, такая работа возможна с неполной занятостью.

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«Большой дефицит сейчас в сфере розничной торговли по разным причинам, потому что в отрасли не все так хорошо, очень большая пошла текучка в этом году. И поэтому у них постоянно открыты вакансии. Тоже никакой переквалификации, обучения никакого не требуется, то есть на месте проводится инструктаж, и, по сути, человек встает к прилавку», — сказала экономист.

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Она добавила, что чтобы устроиться в кол-центр, банк или такие компании, как Wildberries, Ozon и подобные, не потребуется проходить никакие курсы — в таких местах обычно проводят внутреннее обучение перед приемом сотрудников на работу.

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