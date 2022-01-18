Экономист Митрахович объяснил, почему дорожает нефть

Цена на нефть может вскоре достигнуть отметки в 90 долларов за баррель, считает экономист Станислав Митрахович. В интервью NEWS.ru он рассказал, какие факторы влияют на эту динамику.

Стоимость нефти достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года. Это еще не предел, считает эксперт, поскольку для подорожания ресурса есть много причин.

«На рынок нефти влияют много факторов, они меняются очень быстро. Например, если в Англии сократили „омикроновский“ карантин на пять дней, значит, есть ощущение, что штамм не остановит экономический рост, что пандемия заканчивается, а если выяснится, что будут локдауны, то стоимость нефти снова будет падать. Второй фактор — напряженные отношения между РФ и Западом. Западные газеты каждый день пишут, что РФ планирует „вторжение“ на Украину и что в этих условиях введут санкции, ограничат поставки российской нефти на мировой рынок и вообще энергоресурсов и товаров из РФ, что может привести к подорожанию нефти», — пояснил экономист.