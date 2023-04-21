Деньги 21 апреля 2023, 13:13 Экономист Мищенко рассказал, каких цен на них стоит ждать в ближайшее время Экономист Мищенко: цены на нефть будут в пределах 83—87 долларов за баррель

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В ближайшее время цены на нефть установятся в районе 83-87 долларов за баррель. Об этом в разговоре с RT сообщил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

По словам эксперта, на рынок повлиял договор стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти, а также оживление экономики Китая.

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«Спрос на китайском направлении растет. Китай запускает все большие объемы нефти из разных источников. Это оказывает позитивное влияние на динамику цен. Но волатильность сохраняется», — сказал Мищенко.

Ранее лондонская биржа сообщила о снижении стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне до 82 долларов за баррель.