Экономист Мильчакова рассказала, какого курса доллара стоит ждать

Дальнейший курс доллара будет зависеть от того, каких отметок показатель достигнет в ближайшее время. Таким мнением поделилась ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Об этом сообщил RT.

Эксперт пояснила, что сейчас курс доллара начал расти. Если к понедельнику его показатель достигнет 58 рублей или выше, то в дальнейшем он дойдет до отметки в 60-62 рубля. При этом если к понедельнику курс не дойдет до 58 рублей, то потом он опустится до 56 рублей.