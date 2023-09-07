Деньги 07 сентября 2023, 17:55 Экономист Медведев заявил о невозможности исламского банкинга заработать на услугах по кредитованию

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Исламские банки не могут выступать в роли кредитора, как в привычной банковской системе. Об этом сообщил экономист Павел Медведев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, банковская деятельность, соответствующая принципам шариата, запрещает получение процентов или вознаграждений за выдачу займа. Сейчас очень сложно представить, как подобная система будет функционировать на постоянной основе.

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Как сообщило «Агентство бизнес новостей», в качестве эксперимента исламский банкинг запустят в Чечне и Дагестане.