Экономист Масленников высказался о рекордном госдолге США

Экономист и политолог Никита Масленников обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что государственный долг Соединенных Штатов превысил 30 триллионов долларов, достигнув исторического максимума.

«Это все не слишком хорошо, в том числе для глобальной экономики. Планы ФРС по повышению процентной ставки могут означать разворот тенденции доллара к подорожанию. <…> А это означает подорожание стоимости управления всем мировым долгом», — объяснил специалист.

Он предупредил, что подобные ситуации несут высокую вероятность нового глобального финансового кризиса, который коснется и Россию. Масленников заметил, что российский ЦБ делает все, чтобы не допустить такого сценария.

«У нас очень приличный объем международных резервов — это определенная гарантия безопасности. Тем не менее все это просто амортизаторы в случае мирового финансового кризиса, который неизбежно захватит и российскую экономику», — добавил экономист.