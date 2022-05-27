Экономист Масленников рассказал россиянам, в какой валюте хранить деньги

Курсы сейчас непредсказуемы, поэтому сбережения лучше разделять и хранить часть в рублях, а часть в иностранной валюте. Об этом Ura.ru рассказал экономист Никита Масленников.

Санкции могут спровоцировать глобальный кризис, и как поведут себя курсы и резервных валют, и рубля, и юаня, предсказать невозможно, сказал экономист.

«Если же мы вкладываемся в рубли, то мы можем надеяться на то, что в России будут меры приняты по защите наших сбережений. Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70-75% лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице РФ до 80%, а остальное разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — посоветовал Масленников.