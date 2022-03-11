Экономист Масленников посоветовал не приобретать ботовую технику без необходимости

Не стоит приобретать новые телефоны и бытовую технику в том случае, если в ней нет особой необходимости. Таким мнением поделился экономист Никита Масленников. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист заметил, что из-за увеличенного спроса цены на электронику могут возрасти в разы сильнее. Однако, если подходить к покупкам осознанно, рост стоимости все же получится заметить, передали «Аргументы и факты».

«Я думаю, что сейчас бежать и покупать что-то необходимости нет. Если, конечно, это не безвыходная ситуация, когда произошла поломка. Тогда деваться некуда. А если хочется просто куда-то потратить деньги, то лучше повременить», — заявил он.