Деньги 26 марта 2024, 14:40 Экономист Масленников назвал рубль лучшей валютой для накоплений

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Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, как лучше хранить сбережения. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».

По его мнению, лучшей валютой для накоплений является рубль.

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«Во-первых, она наша национальная. Во-вторых, у рубля наиболее привлекательные ставки по депозитам», — пояснил специалист.

Он также посоветовал не держать денежные средства дома. Банковские вклады помогают обыграть инфляцию, отметил Масленников.