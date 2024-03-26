26 марта 2024, 14:40
Экономист Масленников назвал рубль лучшей валютой для накоплений
Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, как лучше хранить сбережения. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».
По его мнению, лучшей валютой для накоплений является рубль.
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«Во-первых, она наша национальная. Во-вторых, у рубля наиболее привлекательные ставки по депозитам», — пояснил специалист.
Он также посоветовал не держать денежные средства дома. Банковские вклады помогают обыграть инфляцию, отметил Масленников.
Рубль
Инфляция
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