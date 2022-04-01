Экономист Масленников дал прогноз по изменению курса валют на следующей неделе

Доллар на следующей неделе может широко колебаться — от 80 до 90 рублей за единицу. Таким мнением в разговоре с RT поделился экономист Никита Масленников.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации дать точные прогнозы невозможно, поскольку все меняется слишком быстро. Многое будет зависеть от хода переговоров между Россий и Украиной.

«Мне думается, что следующую неделю можно ориентировать на широкий интервал колебаний в пределах от 80 до 90 рублей за доллар. Я пока делаю ставку на около 85 рублей», — сказал экономист.