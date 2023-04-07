07 апреля 2023, 17:51
Экономист Марголин заявил о возможном укреплении рубля в связи с решением о сокращении добычи нефти
Укрепление российского рубля может произойти на фоне решения стран ОПЕК+ о добровольном сокращении объемов добычи нефти. Такое мнение выразил проректор РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин сайту телеканала «Звезда».
По словам эксперта, колебания обменного курса российского рубля связаны с окончанием налогового периода и конвертацией валют.
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Марголин отметил, что благодаря принятому решению стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стоимость сырья начнет увеличиваться, тем самым влияя на укрепление рубля.
Рубль
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