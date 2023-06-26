Деньги 26 июня 2023, 14:25 Экономист Марголин заявил, что курс доллара опустится до прежних значений в ближайшее время

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Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил, что в ближайшие дни курс доллара может снова опуститься до прежних значений.

Никаких предпосылок к тому, чтобы он рост и дальше, нет.

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«Не существует фундаментальных предпосылок, которые работали бы на ослабление курса рубля и его удержание на тех значениях, которые появились под влиянием событий, происходивших пару дней назад», — добавил экономист.

При этом эксперт подчеркнул, что колебания курсов чаще всего связаны с происходящими в мире событиями.