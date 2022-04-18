Экономист Марголин прокомментировал возобновление продажи валюты россиянам

ЦБ разрешил банкам в период с 18 апреля по 9 сентября продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы не ранее 9 апреля. Эту новость для сайта телеканала «Звезда» прокомментировал заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.

Такое разрешение он назвал «маркером стабильности». Оно покажет россиянам, которые волновались из-за ограничения продажи валюты, что ситуация под контролем. Однако пока трудно сказать, как это скажется на курсе рубля, отметил экономист.

«Если мы сейчас увеличиваем спрос на валюту, разрешив населению ее покупать, то мы как бы говорим, что нам не нужно, чтобы рубль укреплялся уж очень сильно, потому что это несет за собой свои негативные последствия… По сути, здесь такое стабилизирующее воздействие и на общественное мнение, которое переживало по поводу изменения условий торговли валютой», — заключил Марголин.