Деньги 28 декабря 2022, 14:57 Экономист Марголин объяснил перспективу ценовых потолков на нефть Экономист Марголин: любые потолки приводят к некоторому дефициту товара на рынке

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Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал продвижение идеи о вводе потолка цен на российские энергоресурсы.

Как заметил эксперт, любые потолки приводят к некоторому дефициту товара на рынке и росту цен.

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«Я думаю, что некоторое снижение добычи будет компенсировано подорожанием и мы финансово вряд ли потеряем. Ну, а те, кто это инициирует, должны привыкать в перспективе заниматься охотой и собирательством», — добавил он.

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Ранее Запад договорился о введении предельных закупочных цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки топлива в эти страны.