Экономист Лобода заявил, что правительству невыгоден курс доллара ниже 70 рублей

Экономист Андрей Лобода заявил, что россиян бы устроил доллар за 60 рублей, а вот для правительства выгоден курс не ниже 70 рублей. Об этом сообщило издание Runews.

Он отметил, что курс доллара сильно колеблется, что свидетельствует о неустойчивости рубля.

«Высокая волатильность в диапазоне 5-10 рублей говорит о неустойчивом положении на рынке и демонстрирует признаки рубля как валюты развивающейся страны», — пояснил Лобода.

Экономист добавил, что до конца лета доллар будет колебаться в диапазоне 60-65 рублей.