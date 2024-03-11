Деньги 11 марта 2024, 16:34 Экономист Лобода: рост реальных доходов россиян продолжится в 2024 году

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Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предрек продолжение роста реальных доходов россиян в 2024 году. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, соответствующий показатель на 5-7% превысит инфляцию. Тенденции будет способствовать нехватка кадров.

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«Проблема дефицита квалифицированных специалистов до сих пор существует, особенно в отраслях машиностроения, военно-промышленном комплексе, IT- секторе», — пояснил Лобода.

Он отметил, что такая ситуация стала следствием перекосов в системе высшего и среднего технического образования в течение последних 30 лет.