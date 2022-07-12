Экономист Лебединская объяснила снижение курса доллара и евро

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей впервые с 5 июля. С чем связано резкое падение американской валюты, объяснила RT доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам экономиста, падение курса доллара, прежде всего, связано с решением перевести на рубли расчеты за стратегическое сырье.

«На снижение курса доллара влияет решение о переводе на рубли расчетов за стратегическое сырье — зерно, подсолнечное масло и шрот», — отметила экономист.

Снижение курса евро к рублю, на взгляд Лебединской, связано с рекордным за последние 20 лет ослаблением европейской валюты на мировом рынке.

Ранее стало известно, что курс доллара опустился ниже 59 рублей, а евро — ниже 60 рублей.