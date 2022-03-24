Экономист Лавровский рассказал, что будет с золотыми резервами РФ

Сенат США планирует обсудить с Министерством финансов страны вопрос о блокировке золотых резервов России, сумма котрым составляет 132 миллиарда долларов. Экономист, бывший председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике Игорь Лавровский в беседе с Pravda.ru рассказал о последствиях этого решения для россиян.

Специалист объяснил, что Штаты не могут заблокировать золотые резервы России. «Заморозка» же никак не повлияет на жизнь обычных людей.

«Золото находится в России, во-первых. Во-вторых, необязательно продавать золото, можно продавать расписки, в золоте выраженные. То есть золото может не покидать сейфа для того, чтобы им успешно торговать. Механизма такого, запрета торговать золотом, мир еще не видел», — объяснил специалист.