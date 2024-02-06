Деньги 06 февраля 2024, 18:36 Экономист Лавровский: нельзя тратить на погашение кредита больше трети дохода

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Экономист Игорь Лавровский назвал допустимую долговую нагрузку. Важно, чтобы на погашение кредита не уходило больше трети дохода, отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, превышение такой планки указывает на потенциальное возникновение проблем.

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«Эту же информацию вы найдете и в рекомендациях Центробанка», — заверил эксперт.

Он также добавил, что в данном вопросе учитывается среднемесячный доход на протяжении длительного времени.