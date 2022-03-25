Экономист Лавровский назвал революционным решение о продаже газа за рубли

Президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за рубли. Экономист, член экспертного совета в Общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский прокомментировал такую идею. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист назвал подобное решение революционным. Он пояснил, что для приобретения газа в рублях российскую валюту необходимо сначала приобрести.

«Где можно купить рубли? На российском внутреннем рынке, на валютных аукционах, у Центробанка и так далее. Источник ликвидности в этом случае — Россия. Значит импортер должен будет открыть счет в российских банках в рублях и зарегистрироваться как российское юрлицо», — заметил Лавровский.

Он подчеркнул, что в таком случае санкции потеряют свою силу.