28 июля 2023, 17:27
Экономист Лавров рассказал, как правильно составлять семейный бюджет
Экономист Лавров посоветовал планировать покупки заранее при ведении семейного бюджета
Ведение семейного бюджета — залог счастливой совместной жизни. Экономист Михаил Лавров рассказал, как правильно составлять план своих доходов и расходов. Об этом сообщил «МК».
По словам специалиста, в первую очередь важно выбрать тип бюджета: совместный, смешанный или раздельный. Он посоветовал планировать все покупки заранее с учетом скидок и акций. Также Лавров предостерег от приобретения дешевых вещей. В ближайшем будущем им может потребоваться замена, что обойдется в разы дороже.
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Кроме того, важно обращать внимание на льготы от государства, пособия и выплаты, написала Neva.Today.
Деньги
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