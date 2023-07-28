Деньги 28 июля 2023, 17:27 Экономист Лавров рассказал, как правильно составлять семейный бюджет Экономист Лавров посоветовал планировать покупки заранее при ведении семейного бюджета

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Ведение семейного бюджета — залог счастливой совместной жизни. Экономист Михаил Лавров рассказал, как правильно составлять план своих доходов и расходов. Об этом сообщил «МК».

По словам специалиста, в первую очередь важно выбрать тип бюджета: совместный, смешанный или раздельный. Он посоветовал планировать все покупки заранее с учетом скидок и акций. Также Лавров предостерег от приобретения дешевых вещей. В ближайшем будущем им может потребоваться замена, что обойдется в разы дороже.

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Кроме того, важно обращать внимание на льготы от государства, пособия и выплаты, написала Neva.Today.